フジテレビ系の情報番組『ぽかぽか』でお馴染みのイケメンムード歌謡グループMATSURIが『女性自身』編集部を来訪！アカペラを披露し、多いに盛り上げた。プロデューサーの秋元康氏監修のもと、昭和歌謡を令和の時代にリバイバルさせ日本を元気にさせるべく、開催された「夢をあきらめるな！オーディション」。3000人以上の中から勝ち取った2チームがSHOW-WAとMATSURIだ。そんなSHOW-WA＆MATSURI メンバー12人が大晦日に集結し、