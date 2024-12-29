第１０１回箱根駅伝（来年１月２、３日）で３年連続５３回目の出場となる大東大は、１６年ぶりのトップ５入りを目標に掲げている。飛躍の鍵を握るのが、初の箱根出走を待つ棟方一楽（かずら、２年）だ。１１月の上尾シティハーフマラソンで、Ｕ２０日本新記録の１時間１分３８秒で優勝。真名子圭監督（４６）も往路の主要区間での起用を明言する成長株だ。「一楽」の名の通り「一番楽しんで走れる」と自負する１９歳が、４度の優