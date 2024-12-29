◆全国高校ラグビー第２日▽１回戦近大和歌山２９ー７坂出第一（２８日・花園）１回戦１０試合が行われ、近大和歌山が坂出第一（香川）を２９―７で下し、６度目の花園出場で初勝利を挙げた。元近鉄（現リーグワン２部・花園）ＦＢの伊藤真一さん（４３）を父に持つＷＴＢ吏雄（りお）が２トライ。中学時代はバレーボール部に所属した１年生が記念の一勝をもたらした。聖地での白星を知らないチームの攻撃に、１年生が火を