巨人の吉川尚輝内野手（２９）が２８日、結婚を電撃発表した。お相手は同じ岐阜出身でシンガー・ソングライターの足立佳奈（２５）。約２年間の交際期間を経てゴールインを迎え「共通の話題も多く、似た感覚を持っていることで互いに導かれるものがありました」などとコメントを出した。今季１４３試合全試合出場、初のゴールデン・グラブ賞受賞などの活躍でチーム４年ぶりの優勝に貢献した裏には、足立の献身的な支えがあった。