ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）の木曜レギュラーで、モデルで女優の横田真悠（まゆう、２５）が２８日に自身のＳＮＳを更新し、オフショットを公開した。インスタグラムで「今年も一年ラヴィット！ありがとうございました！ゴールデンラヴィット！もとーっても楽しかったですまた来年もみなさんと一緒に楽しく動き出していけますように」とつづると、６枚の衣装ショットをアップ。抜群のスタイルをいかし