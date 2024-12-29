2025年最初のスポーツ日本一が決まるニューイヤー駅伝 in ぐんま（第69回全日本実業団対抗駅伝競走大会、1月1日に群馬県庁発着の7区間100kmで実施）で、地元群馬県出身の同学年の2人が注目されている。10000ｍ日本記録（27分09秒80）保持者の塩尻和也（28、富士通）は伊勢崎市の伊勢崎清明高出身。SUBARUのエースで10000ｍ27分31秒27を持つ清水歓太（28）は高崎市の群馬中央高出身。塩尻が大学時代に3000ｍ障害で16年のリオ五輪に