ソニーが年末発売したミラーレス一眼カメラの最新旗艦モデル「α1 ?」の記者会見（ソニー提供写真）ソニーグループは2024年12月にフラッグシップモデルであるミラーレス一眼カメラ「α1」の後継機「α1 II」（99万円）を発売した。AI技術を活用したオートフォーカス性能などで評判を集め、発売直後から納期半年待ちという人気を見せている。プロ・ハイアマチュア向けデジタルカメラ市場は長年、キヤノンとニコンが双璧を成してきた