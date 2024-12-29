きょうは日本海側では午後を中心に雪や風が強まり、大雪となる所があるでしょう。大雪や吹きだまり、ふぶきによる交通への影響などに警戒が必要です。最高気温は全国的にきのうと同じか、北日本を中心にやや低い所が多いでしょう。日差しがある太平洋側も冷たい北風の影響で、実際の気温より寒く感じられそうです。あすは日本海側の雪や風は落ち着き、買い出しなど年末年始の準備にも良さそうです。大晦日は北日本を中心に、再び雪