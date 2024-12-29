元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が２９日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを披露した。インスタグラムで自身の出演している番組について触れると、衣装ショットを公開。白で統一された透け感のある衣装姿の写真やセーラー服姿での自撮り写真など複数枚をアップした。この投稿にファンからは「まだ高校生！制服に違和感なし！」「制服姿とても似合ってて可愛（かわい）いです」「どの角度から見ても顔面国