病院から逃げてきたパレスチナ人＝28日、ガザ（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエル軍は28日、パレスチナ自治区ガザ北部ベイトラヒヤにあるカマルアドワン病院で240人以上の「テロリスト」を拘束し、作戦を終了したと発表した。世界保健機関（WHO）は「北部にあった最後の主要病院の機能が停止し、地域に残る7万5千人の命が危険にさらされている」と訴えた。国際社会の非難が強まるのは必至だ。イスラエルメディアは