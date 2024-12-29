日本付近には強い寒気が流れ込んでいるため、日本海側を中心に大雪となっています。交通障害などに十分注意が必要です。日本付近は、29日も冬型の気圧配置が続き、上空に強い寒気が流れ込みそうです。このため、北陸や北日本の日本海側は、断続的に雪が降り、山沿いを中心に強く降る所もあるでしょう。また、風が強まって、ふぶく所もありそうです。30日朝までの予想降雪量は、北海道と東北で50センチ、北陸で40センチなどとなって