広島・遠藤淳志投手（25）が逆襲を期して新春1月、大リーグのタイガース・前田健太投手（36）の沖縄自主トレに2年連続で参加する。来季は「もう後がない」と背水の陣で挑む8年目。九里のオリックス移籍で空いた先発枠を奪うべく、オフは球速を上げるフォーム矯正に取り組む。OBのメジャーリーガーを模倣して失敗した今春の反省を踏まえ、今回は塾を有効活用しようと意気込む。主催者からの「（来年も）やるでしょ？」という誘