オリックス・岸田監督が、来春キャンプを従来の1、2軍制（名称はA、B班）で行うことを明かした。中嶋前監督が代行から正式に就任した21年以降はA、B班の組分けにおいて1、2軍の意味合いを撤廃していたが、「例年は若い子がAやったりしましたけど、来年は初日からみんな競争するつもりでいると思う。そう（2月1日から競争に）なると思います」と話した。岸田新体制となり、現状、絶対的レギュラーは不在。5位からの巻き返しへ、
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ホテルに4回来店 客が残したメモ
- 2. 舌打ち ウエディング撮影が物議
- 3. よゐこ濱口 松竹芸能の退所発表
- 4. 結婚→再婚→再離婚 女性の人生
- 5. 中居の報道でキムタクの株急上昇
- 6. 帰省を中止した母親からのLINE
- 7. 子に一回も…指原の行動に心配
- 8. 自民党 足立敏之氏の死去を発表
- 9. ダウンタウン番組の異様光景告白
- 10. フジ 中居をトカゲの尻尾切りか
- 1. 結婚→再婚→再離婚 女性の人生
- 2. 寿司食べた30人食中毒 ノロ検出
- 3. メアリージュンが聞く「横浜市」
- 4. 食料配布に700人超が列 東京
- 5. 夫に愛人...妻が首を刺し殺害
- 6. インフル予防 うがいは意味なし?
- 7. 男性死亡 口座から多額の出金
- 8. 年収500万円夫 妻の秘密に大激怒
- 9. どういうこと KFC福袋の対応炎上
- 10. 献体とピース 非常事態に発展か
- 1. 自民党 足立敏之氏の死去を発表
- 2. 献体投稿の女医 30日付で解任へ
- 3. 寿司店 女性と和解はしていない
- 4. 高須氏 女医の解任にツッコミ
- 5. 早稲田→大企業2カ月で退職 思い
- 6. 休むなら代わり探せ 違法だった
- 7. 石破首相 103万円の壁議論に私見
- 8. 「ぶつかりおじ」跳ね返した女性
- 9. 均等加重型インデックスファンド
- 10. 整形繰り返す「醜形恐怖症」実態
- 1. 旅客機墜落 プーチン氏が謝罪
- 2. 日記が証拠に…30歳女を逮捕 米
- 3. 北朝鮮エリートが「我々は奴隷」
- 4. ウクライナ兵捕虜の処刑急増 露
- 5. 世界最古のワイン? 予想外の成分
- 6. チップ2ドルしか貰えず刺す 米
- 7. ジュリエット演じた英女優が死去
- 8. 北朝鮮兵 家族への報復恐れ自殺?
- 9. 泥棒が「お尻ダンス」で挑発 米
- 10. パンツにしか…イルミ話題 英
- 1. NTT 社名「日本電信電話」変更へ
- 2. 亀田製菓への不買運動 恐怖の訳
- 3. 女子中学生に500万円 投げ銭の沼
- 4. 健康保険証の色 年収バレる?
- 5. 国内初の「完全個室フェリー」
- 6. 賞与から10万円源泉徴収 多すぎ?
- 7. ファミレスがオワコン化してる?
- 8. 東京に若者を吸い寄せる「魔力」
- 9. TDRの転売対策に嘆き 意味がない
- 10. 70歳以降の貯蓄平均額はいくら?
- 1. OpenAIが「大規模言語モデルが人間の知能にどれだけ近づいたか」を評価する基準を作成
- 2. シャチのサメ狩り 残酷な手口
- 3. 素材開発に10年 UNIQLO史上最高
- 4. 「Nintendo Switch2」噂まとめ
- 5. 今年ギズで人気だった信頼度MAXな国産ガジェット・テックまとめ
- 6. じぇじぇじぇー麺？ 「じゃじゃ麺」って、“一度で二度美味しい”のを知っていますか？
- 7. ダイハツのトールワゴン「トール」＆トヨタ「ルーミー」「タンク」レポート
- 8. 完全栄養代替食「ソイレント」が大人気、生産を50倍に
- 9. “人が消える山”に向かう二人、響き渡る不穏な音楽 『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』本編映像［ホラー通信］
- 10. 通話を録音・外部へ送信：Android携帯「トロイの木馬」
- 11. 「世界を変えた通信技術史」の展覧会：ロンドンで開催
- 12. SIMフリースマホのこの冬の本命機登場か？ ASUS「ZenFone 3 Laser」が発売と同時に人気ランク3位に急上昇！
- 13. 「富士葵」がメジャーデビュー
- 14. Blackmagic Design製品事例：韓国オープンサイバー大学の場合
- 15. 警備・配送ロボット開発の「SEQSENSE」17社に対して第三者割当増資で17.9億円を調達 累計調達額は29.9億円に
- 16. 広島市にかき氷愛好家「ゴーラー」が提供する、かき氷専門店「果実と氷 岩澤」オープン
- 17. Switch後継機 ビジュアル判明か
- 18. ソファを丸洗い 人気家電がSALE
- 19. Twitterは存続許されない"悪女"
- 20. 大サイズのペンケースを母艦にして小さいケースは取り外し自由な「イッツイ」、キングジムから
- 1. 吉川尚輝&足立佳奈が電撃結婚
- 2. 福岡第一 エースらが体調不良
- 3. 羽生と大谷の「関係」に異変か
- 4. 「韓国のイチロー」に米記者後悔
- 5. 昨年王者の福岡第一まさかの大敗
- 6. ロナウド バロンドール痛烈批判
- 7. 大谷のレアな革ジャン姿を公開
- 8. 源田の不倫騒動「がっかりだよ」
- 9. 源田の不倫 妻は二度の切迫流産
- 10. 吉川&足立が結婚 連名コメント
- 1. 舌打ち ウエディング撮影が物議
- 2. よゐこ濱口 松竹芸能の退所発表
- 3. 中居の報道でキムタクの株急上昇
- 4. 子に一回も…指原の行動に心配
- 5. ダウンタウン番組の異様光景告白
- 6. フジ 中居をトカゲの尻尾切りか
- 7. 園子温氏 星野源の曲変更に声明
- 8. 中居の9千万は破格? 口止め料か
- 9. ロケ中に俳優「妹がいる」騒然
- 10. 「中居の嫌なとこ」おすぎの苦言
- 1. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
- 2. 育メン夫の不倫疑惑 意外な事実
- 3. 第2子妊娠報告 夫「諦めてくれ」
- 4. 松本人志の取材 呆れた5つの発言
- 5. スタバ誘えない 話し合わず苦悩
- 6. 娘のピアノの発表会 義母と絶縁
- 7. 地獄の帰省 子連れ母親は赤っ恥
- 8. 病の父を心配する妻に無神経質問
- 9. 不合格叱った母 息子の本音に涙
- 10. 一夫多妻ヒモ男 11人のパパに