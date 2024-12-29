オリックス・岸田監督が、来春キャンプを従来の1、2軍制（名称はA、B班）で行うことを明かした。中嶋前監督が代行から正式に就任した21年以降はA、B班の組分けにおいて1、2軍の意味合いを撤廃していたが、「例年は若い子がAやったりしましたけど、来年は初日からみんな競争するつもりでいると思う。そう（2月1日から競争に）なると思います」と話した。岸田新体制となり、現状、絶対的レギュラーは不在。5位からの巻き返しへ、