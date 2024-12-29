FIFAランキングが18位で、日本代表の15位に次ぐアジア２位のイラン代表に激震が走っている。同国代表の主力DFであるラミン・レザイアン（エステグラル）が女性ファンと抱擁した疑いで、処分を受ける可能性が出てきた。『nogomania』など複数メディアの報道によれば、レザイアンはエステグラルの試合前に女性ファンと抱擁する姿が目撃された。イランでは、「1979年以来、近親者以外の男女間の身体的接触はイスラム法によって禁