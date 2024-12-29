【セリエA第18節】(サルデーニャ・アレーナ)カリアリ 0-3(前半0-0)インテル<得点者>[イ]アレッサンドロ・バストーニ(53分)、ラウタロ・マルティネス(71分)、ハカン・チャルハノール(78分)