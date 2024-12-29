今日12月29日（日）よる10時〜11時55分 日本テレビにて放送の『クイズタイムリープ』。現代バラエティーで活躍する人気芸能人が過去のクイズ番組に時空を超えて…つまり“タイムリープ”して、当時の問題に挑む。今回タイムリープする伝説的なクイズ番組は…1988年スタート、ミリオンスロットが話題『クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!』、1990年スタート、最高視聴率31.6%『マジカル頭脳パワー!!』、1977年スタート、「クイズ王」