今秋のプレミア12に出場した楽天の村林が「貴重な経験だったけど、ベンチにいる時間の方が長かった。次に選ばれた際には試合に出て、井端監督を胴上げできるようにしたい」と26年3月のWBC出場を見据えた。今オフは背番号66から熱望していた6に変更。来季はドラフト1位・宗山（明大）と激しい遊撃のレギュラー争いが待っており「ショートで出るのが一番なので、変わらずにアピールできれば」と意気込んだ。