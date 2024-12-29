巨人・吉川尚輝内野手（29）が28日、同じ岐阜県出身でシンガー・ソングライターの足立佳奈（25）と結婚したことを発表した。球団と足立のオフィシャルファンサイトを通じ、直筆の連名で結婚を報告。「同じ岐阜県出身で、本当に近い距離で育った2人。共通の話題も多く、似た感覚を持っていることで互いに導かれるものがありました」とつづった。吉川の出身地である羽島市と、足立の出身地の海津市は、長良川を挟む隣町。足立は