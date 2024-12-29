巨人の門脇が指揮官指令に応える。阿部監督は来季の主将制度を撤廃。不動の正遊撃手を目指す23歳は「プロは特にキャプテンだからどうこうというわけではない。結果を出す人がチームを引っ張れる。結果を出すだけ」と自覚をのぞかせた。2年目を終えたばかりだが、今季主将を務めた岡本和から「いつでも門脇に譲る」と言われるほど、姿勢が周囲から評価されている。この日は、新宿高のグラウンドで小中学生相手に野球教室を開