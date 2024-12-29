【激動2024芸能・社会（9）24年著名人レクイエム（下）】芝居に歌に司会業にと幅広く活躍した俳優の西田敏行さんが虚血性心疾患のため76年の生涯を閉じたのは10月17日だった。最後の出演映画となった「劇場版ドクターX」でも共演し、テレビシリーズからの12年間を両輪として支え続けた岸部一徳（77）は「芸能界、映画界ひっくるめて、大きいものが失われた感じがします。ただただ残念」と盟友の死を悼んだ。（佐藤雅昭）「