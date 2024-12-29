88年生まれの巨人・坂本が、同学年の仲間たちと来年1月4日放送のBSフジ「実況解説野球旅」に出演する。今季限りで現役を引退した梶谷隆幸氏、タイガース・前田、広島・秋山、中日・大野、元ヤクルトの上田剛史氏の6人で、1泊2日の旅へ。ドライブに買い物、ゴルフから夜の宴会の様子まで、元ヤクルト監督の真中満氏が解説する。