日米のプロ野球選手の年俸格差の拡大が止まらない。ドジャース・大谷翔平投手（30）の今季年俸は後払いも含めて7000万ドル（決定時約101億5000万円）と桁違いで、今オフも巨人から海外FA権を行使した菅野智之投手（35）がオリオールズと1年1300万ドル（約20億円）の巨額契約を結んだ。史上3人目の東大卒プロ野球選手で、ソフトバンクで取締役も歴任した「野球の経済学」の著者、桜美林大・小林至教授（56）が解説した。（取材