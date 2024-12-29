シンガー・ソングライター長渕剛（68）が28日、インスタグラムを更新。1年を振り返り、最新ショットを公開した。長渕は「みんなどんな一年だった？」と問いかけ、「いろいろあったね！苦しみの方が多かったね！けど超えられたね。時は待ってはくれないけど時が心や肉体を癒やしたり、ね」と振り返った。そして「痛みや悲しみやさびしさ、苦しみが自分に襲いかかるけどお金じゃ買えない人のぬくもりが身に染みたりするよ！