大みそかの「第75回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）のリハーサル初日が28日、都内で始まり、出場アーティストらが取材に応じた。「星空のディスタンス」を披露する歴代最長ブランク41年ぶり2度目出場のTHE ALFEEはLEDは、輝く“星空ステージ”でデビュー50周年を彩る。初出場の新浜レオンやME：Iらフレッシュな面々も登場。年末の大舞台への意気込みを語った。◇◇◇初出場の新浜レオン（28）は、