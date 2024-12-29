今週のテーマは「2泊3日の軽井沢旅行から帰ってきた途端に振られた女。理由は？」という質問。さて、その答えとは？▶【Q】はこちら：「彼女との結婚はないな…」交際3ヶ月目の28歳女と軽井沢旅中、男が幻滅したワケ咲希と2泊3日の軽井沢旅行を終え、家に着いた途端に僕は大きく息を吐いた。「なんか…疲れたな」今年で31歳、来年で32歳になる僕。商社社員という職業柄、そろそろ海外駐在もあるだろうから「次に付き合う人と