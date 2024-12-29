ライブドキュメンタリー映画『BE:the ONE -MEANT TO BE-』が好評公開中のBE:FIRST。３周年を迎えた今年11月３日には、初となるワールドツアーが2025年に開催されることも発表された。さらに12月21日からは、2ndアルバム『2:BE』を引っ提げた４都市９公演を回る国内ドームツアーがスタートする。そんな快進撃を続けるグループから東京カレンダー11月号に登場したのが、SHUNTOさん、RYOKIさん、SOTAさん。ここでは、本誌に載せきれな