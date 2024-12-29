今シーズン【しまむら】からは、1枚で着映えしそうな「激かわトップス」が続々と登場中！ 今回は、インフルエンサーの@__koko.oさんとのコラボで生まれた2種類のトップスをご紹介。フリルやビーズなど、女性らしい要素をたっぷり詰め込んだアイテムが目白押しです。春まで使えそうなトップスなので、気になる人は早めに店頭をチェックして。 大胆なフリルデザインが映えるキュートなトップス 【し