3連単高配の立役者となった。17番人気ファウストラーゼンが3着激走。向正面を過ぎて一気に先頭まで進出、最後までしぶとさを見せた。杉原は「この馬の持ち味を生かすために向正面から一気に行った。直線で1頭になり踏ん張りにくいシチュエーションになったのがもったいなかった。それでも良く走ってくれた」と称えた。