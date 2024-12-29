3番人気ピコチャンブラックは13着に敗れた。好位で収まっていたが、ズルズルと後退。上原佑師は「最後まで集中して走れなかった。走る方に気が向いていなかった。難しい面が出てしまった」と肩を落とした。それでも「“能力は相当ある”と川田さんが言ってくれました。一から出直すつもりで頑張ります」と巻き返しを誓った。