「全国高校サッカー選手権・１回戦、帝京２−１京都橘」（２８日、国立競技場）開幕し、開会式後に行われた１回戦で、６回の優勝を誇る１５大会ぶり出場の帝京（東京Ｂ）が京都橘に２−１で競り勝ち、１７大会ぶりの白星で２回戦に進んだ。前半にＤＦラビーニ未蘭（３年）がＣＫに頭で合わせて先制。後半に一時は追い付かれたが、ＭＦ宮本周征（２年）の得点で勝ち越した。決勝は１月１３日に国立競技場で実施される。聖地で