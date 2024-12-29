アゼルバイジャン航空機の墜落現場＝27日、カザフスタン西部（ゲッティ＝共同）【モスクワ共同】ロシアのラブロフ外相は28日、アゼルバイジャンのバイラモフ外相と電話会談し、カザフスタン西部で起きたアゼルバイジャン航空の旅客機墜落について協議した。ロシア外務省によると両外相は原因解明の必要性を強調した。墜落を巡り、ロシアのプーチン大統領は28日、アゼルバイジャンのアリエフ大統領との電話会談で「悲劇的な事件