「バドミントン・全日本総合選手権」（２８日、武蔵野の森総合スポーツプラザ）各種目の準々決勝が行われた。混合ダブルスは、パリ五輪銅メダルの渡辺勇大（ＢＩＰＲＯＧＹ）が、田口真彩（ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ）と組んで出場し、敗退した。今大会での日本代表入りに必要な選考条件（２位以内）を満たせなかった。女子ダブルスでは志田千陽、松山奈未組（再春館製薬所）が４強入り。同シングルスでは、２０１６年リオデジャネ