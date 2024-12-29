来季もロッテへの残留が決まっているネフタリ・ソト内野手（３５）が２８日、「来年の目標はパ・リーグ制覇。願わくば、ベイスターズと日本シリーズができたら最高ですね」と、リーグ優勝と古巣との頂上決戦を目標に掲げた。ソトは２０２３年まで６年間、ＤｅＮＡでプレー。ロッテに加入した今季は２１本塁打を放ち、打率・２６９、８８打点とチームに貢献した。シーズン終了後には古巣が下克上日本一を達成。「本当にうれしく