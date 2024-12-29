オリックス・岸田護監督（４３）が２８日、春季キャンプでの競争激化に期待した。例年通りＡ班、Ｂ班の振り分けとなるが、来年は１軍（Ａ班）、２軍（Ｂ班）の定義づけを明確にして、競争意識をあおる考えだ。今年までは期待の若手らがＡ班、リハビリ組や実績のある選手が調整でＢ班という振り分けが多かった。ただ、岸田監督は「Ａが、若いとかいう訳じゃなくいく。初日から競争するつもりでいると思うので」と競争を勝ち抜く