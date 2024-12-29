「全国高校ラグビー・１回戦、近大和歌山２９−７坂出第一」（２８日、花園ラグビー場）大きな拍手とともに手に入れた『花園１勝』。近大和歌山が出場６度目にして悲願の初戦突破を成し遂げた。ＷＴＢ伊藤吏雄（りお）＝１年＝は前半に２トライと躍動。「１年生の僕が勝利に貢献できたことが、とてもうれしかった」と無邪気にはにかんだ。前半９分。味方がつないだパスを受けて左サイドに先制トライを決め、続けて１７分にも