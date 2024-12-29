「全国高校ラグビー・１回戦、倉敷２９−１２九州学院」（２８日、花園ラグビー場）１０試合が行われ、４大会連続４度目出場の倉敷（岡山）、近大和歌山、尾道（広島）などが勝利して２回戦に進出した。前回初戦敗退の倉敷は、九州学院（熊本）に一時逆転を許したものの、後半に再逆転して２９−１２で勝利。４大会連続６度目出場の近大和歌山は２９−７で坂出第一（香川）を下し、花園初勝利を飾った。尾道は名護（沖縄）に５