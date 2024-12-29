西武の西口文也監督（52）が、今季プロ10年目で初めて未勝利に終わった高橋光成投手の来季の復活に期待を寄せた。最下位からの巻き返しを期するチームにとって、右腕の復調は欠かせない。自身の現役時代の背番号「13」の後継者に対して「今季勝てなかったことを引きずる必要はない。普通に投げてくれさえすれば抑えられる」と確信を持ちマウンドを託す。高橋は今季15試合で0勝11敗、防御率3・87と不振を極めた。7回を2失点と力