気象台は、午前5時8分に、なだれ注意報をむつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】青森県・むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村に発表（雪崩注意報）青森県では、大雪や竜巻などの激しい突風、落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。津軽では、高波に注意してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□なだれ注意報30日にかけて警戒■弘前市□なだ