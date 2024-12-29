感謝状や認定証を受け取った関係者＝２０日、平塚署特殊詐欺を未然に防いだとして平塚署は２０日、平塚岡崎郵便局（平塚市ふじみ野）、平塚吉沢郵便局（同市上吉沢）、セブン−イレブン平塚中原２丁目店（同市中原）、セブン−イレブン平塚徳延店（同市徳延）の４者に感謝状を贈った。署によると、平塚岡崎郵便局の局員大塚宏太郎さんは１１月２８日、「孫が会社の現金２００万円が入ったかばんをなくした。今日中に現