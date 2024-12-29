創業１００周年を迎え「地域のハブのような存在になりたい」と意気込む法塔ベーカリーの森社長＝１１月２０日、横須賀市久里浜の同社横須賀市のパン製造・販売の老舗「法塔ベーカリー」（同市久里浜）が今年、創業１００周年を迎えた。移り変わる時代とともに市民にパンを提供してきた誇りを守る。見据えるのは地元の人々がパンを通じてつながり、横須賀を盛り上げていくこと。今秋４代目社長に就任した森柾人さん（４７）は「次