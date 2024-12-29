JRAは28日、24年の全日程を終了した。24年のJRAの売り上げは発売金が3兆3337億8489万900円（対前年比101・4％）、売得金が3兆3134億9707万600円（同101・2％）で発売金、売得金ともに13年連続で前年超えとなった。28日に行われたホープフルSの売得金も185億5554万7700円（同131・6％）と大きく伸び、盛況の一年を締めくくった。24年の開催競馬場への入場者数も513万5167人（同111・1％）とアップした。