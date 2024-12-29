関西競馬記者クラブ賞はドウデュース（牡5＝友道）に贈られた。選考理由は天皇賞・秋、ジャパンCを勝ち、4年連続JRA・G1制覇を達成するとともに、ラストシーズンで大いにファンを魅了したため。馬主の松島正昭氏は「とても名誉なこと。このような馬に出合えて、本当にありがたいです。武豊騎手、友道康夫調教師、ノーザンファームなど、皆さんのおかげですし、感謝しかありません。ドウデュースの子供で武豊騎手を背にパリロン