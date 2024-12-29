タレントでモデルの高橋かの（23）、ソロアイドル・塩見きら（26）が28日、大阪・なんばHatchで行われた「GAKUSEIRunwayOSAKA」のアンバサダーを務めた。オープニングのランウエーにも登場した2人はブレザーの制服姿で登場し、超満員の客席から黄色い歓声を浴びてにっこり。2人はグラビア界のレジェンド、熊田曜子（42）の事務所の後輩。いつの日か「一緒にランウエーを」と夢見たが「隣を歩くとなると、こちらも完璧