阪神の近本光司外野手（３０）が２８日、地元・兵庫県淡路島の淡路佐野運動公園でチームメートの村上と行っている自主トレを公開し、藤川監督が求める盗塁数増に意欲を示した。ソフトバンクから巨人に移籍した強敵・甲斐も問題なし。今季も２盗塁を決めるなど現在５連続成功中。甲斐キャノンをかいくぐり、４年連続６度目の盗塁王、Ｖ奪還を狙う。７年目となる来季もやるべきことは変わらない。チームに勝利を呼び込むために仕