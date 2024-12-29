2026年に愛知県で開催予定のアジア大会をめぐり、大会組織委員会が、県と名古屋市など行政が負担する開催経費について、当初の約2.5倍となる1900億円ほどと試算していることがわかった。東京五輪・パラリンピックや大阪・関西万博と同様に、想定よりも多額の公費が投入される方向となっている。建設作業が行われているアジア・アジアパラ競技大会の会場となる愛知県の新体育館「IGアリーナ」=2024年12月16日午前11時38分、名古屋