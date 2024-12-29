気象台は、午前5時2分に、なだれ注意報を揖斐川町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岐阜県・揖斐川町に発表（雪崩注意報）岐阜県では、29日朝から29日夕方まで落雷に、31日までなだれに注意してください。【警報（発表中）と予報値】■高山市□なだれ注意報31日にかけて警戒■飛騨市□なだれ注意報31日にかけて警戒■郡上市□なだれ注意報31日にかけて警戒■揖斐川町□なだれ注意報【発表】31日にかけ