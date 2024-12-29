《京都競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽7R…ファーヴェント（馬場入場後に放馬し両後肢挫創を発症）【競走中止】▽4R…フスカル（2周目2角通過後＝鼻出血を発症）、ガルムキャット（2周目6号障害＝バランスを崩し落馬）▽6R…エンペラーズソード（直線＝異常歩様となったため）【騎手変更】▽団野（病気）→1R川端、2R岩田望、3R荻野極、5R田口、6R吉田隼、7R幸、8R菱田、9R亀田、10RM・デムーロ、11R横山典、12R斎藤【