6人組女性アイドル「超ときめき宣伝部」が28日、さいたまスーパーアリーナでライブを行った。「100％オレンジ」などメドレーを含む全28曲を歌唱。同所では20年に無観客ライブを行い、有観客開催が目標だった。1万6000人を動員し、宣伝部長（リーダー）の辻野かなみ（25）は「宣伝部員（ファン）の皆さんと一緒にさいたまスーパーアリーナに来るという夢がかないました！」と喜んだ。今年1月発売の「最上級にかわいいの！」は