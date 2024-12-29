大統領に続き、大統領代行の首相まで弾劾（だんがい）訴追される異常事態である。外交や経済に悪影響が及ぶのは避けられない。韓国の内政問題とはいえ、混乱拡大を憂慮せざるを得ない。韓国の国会が、大統領権限を代行する韓悳洙首相に対する弾劾訴追案を可決した。韓氏は、非常戒厳を宣言した尹錫悦大統領が弾劾訴追されて職務停止となった後、大統領代行を務めていた。崔相穆副首相兼企画財政相が、大統領代行と首相を兼