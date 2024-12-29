デビュー50周年を迎えた「THEALFEE」は、1983年の初出場から、紅白史上最長ブランクとなる41年間の時を経て紅白の舞台に帰ってきた。高見沢俊彦（70）は「41年ぶりなんて初出場も同然。僕らも古希になりましたけど、新鮮な気持ちで出たい」と意気込んだ。フォークからロック路線へと移行したばかりの41年前は「メリーアン」を歌唱。全員が黒の衣装で、坂崎幸之助（70）はアフロ、桜井賢（69）はノースリーブと、今の姿からは